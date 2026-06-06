Пожилая супружеская пара из Саратова "обезопасила" 880 тысяч рублей

В Саратове пожилая пара стала жертвой аферистов, потеряв 880 тысяч рублей. Инцидент начался с телефонного звонка 2 июня, когда 70-летнему мужчине позвонили в мессенджере. Неизвестный сообщил о грядущей замене домофона и под предлогом получения ключей запросил код подтверждения из СМС, который пенсионерка продиктовала.

Далее последовал звонок якобы от представителя Росфинмониторинга. Злоумышленник заявил, что аккаунт пенсионерки на Госуслугах взломан, а от ее имени уже оформлена доверенность. Чтобы "решить" проблему и избежать уголовной ответственности за пособничество запрещенной деятельности, мошенник переключил разговор на "представителя" силовых структур.

Под руководством лже-силовика супруги сняли все свои сбережения и через банкомат перевели 880 тысяч рублей на "безопасный" счет. Осознание того, что их обманули, пришло лишь тогда, когда звонившие потребовали дополнительно оформить кредиты для погашения якобы существующих займов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Правоохранительные органы призывают граждан к бдительности при общении с незнакомцами по телефону и в интернете. Не следуйте указаниям посторонних, не раскрывайте данные банковских карт, включая CVC-код и пароли из СМС. Напоминаем, что понятие "безопасных" или "специальных" счетов для хранения денег для защиты от мошенников отсутствует.