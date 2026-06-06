Саратовская областная библиотека участвует во Всероссийской акции «Окна России»

Фото: Саратовская областная научная библиотека

С 5 по 12 июня 2026 года по всей стране проходит Всероссийская акция «Окна России», приуроченная ко Дню России, который мы отмечаем 12 июня. И наша библиотека вместе со всеми филиалами с радостью влилась в этот душевный и патриотический флешмоб!

Идея простая, но трогательная: в эти дни окна домов, учреждений и организаций по всей стране превращаются в настоящие праздничные полотна. На стёклах появляются флаги, рисунки о России и её богатой истории, надписи и композиции, напоминающие о нашем культурном наследии. Где то мелькают нежные ромашки, где то — гордые голуби мира, а где то сияет триколор, объединяющий всех нас.

Сотрудники подошли к делу с душой: в каждом филиале библиотеки окна украсили особенными композициями. Голуби мира, ромашки, яркие элементы триколора и тёплые слова «С Днём России!» — всё это теперь украшает фасады зданий библиотеки.

Проходя мимо, горожане невольно улыбаются: библиотеки стали частью общего праздничного облика города, ярким напоминанием о том, как мы любим и гордимся своей страной.

- Участие в акции для нас — больше, чем просто украшение окон. Через такие простые и искренние действия мы стараемся передать читателям — и детям, и взрослым — чувство гордости за свою Родину, уважение к её традициям и истории. Ведь патриотизм рождается не из громких слов, а из маленьких дел, из общей радости и совместного творчества.

Мы приглашаем всех жителей города присоединиться к акции «Окна России»! Это отличный способ почувствовать единение с соседями, друзьями, всем нашим большим сообществом — и вместе создать атмосферу настоящего праздника, - обратился коллектив библиотеки к землякам.