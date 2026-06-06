Свыше двадцати тысяч мест для приема студентов открыто в вузах Саратова

В 2026 году для будущих студентов будет доступно 12 376 мест в учреждениях среднего профессионального образования (колледжах и техникумах) и 8 133 места в высших учебных заведениях. Об этом заявил министр образования Александр Блатман во время прямого эфира.

Прием абитуриентов осуществляют 17 вузов с филиалами и 50 колледжей и техникумов, предлагающих обучение по 167 направлениям подготовки.

В прошлом, 2025 году, конкурс на места в колледжах составил в среднем 11 человек на одно место. Наибольшим спросом пользовались такие специальности, как графический дизайн, архитектура, информационные системы и программирование, а также подготовка учителей начальных классов.

В текущем году завершат обучение в 11-х классах 9 514 выпускников, а из 9-х классов выпустятся 25 098 человек.