Володин включил в депутатский проект ремонта дворов детсадов Балаково и Энгельс

Володин: "Совместная работа региональных и местных властей повышает уровень ответственности за реализацию проектов"

В ходе видеоконференции председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил распространить депутатскую инициативу на благоустройство детских садов в Энгельсе и Балаково, поставив задачу завершить работы по ремонту территорий в этом году.

Ранее, при поддержке Володина, в 15 районах области, включая 49 опорных населенных пунктов, а также в Саратове, было реализовано благоустройство образовательных учреждений. Среди проведенных работ – ремонт прилегающих территорий, обновление игровых зон и замена ограждений.

По предложению Вячеслава Володина, для решения вопросов благоустройства в Энгельсе и Балаково будут применены следующие критерии:

В Балаково из 11 нуждающихся в ремонте детских садов, 4 будут профинансированы в рамках благотворительного проекта, еще 4 – за счет областного бюджета, а оставшиеся 3 – за счет районного.

В Энгельсе из 31 территории детсадов, требующих благоустройства, 11 объектов возьмет на себя Вячеслав Володин, а финансирование остальных 20 будет распределено между областью и районом.

Володин также обратился к ответственным лицам с просьбой подобрать конкретные детские сады для ремонта: к Антонине Галяшкиной по Балаковскому округу и к Александру Янкловичу по Энгельсу, подчеркнув важность оперативного поиска средств и привлечения регионального и районного финансирования. Он отметил, что совместная работа региональных и местных властей повышает уровень ответственности за реализацию проектов.