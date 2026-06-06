На энгельсском заводе зарплата рядовых сотрудников превысила 140 тысяч рублей

Глава Энгельсского района Максим Леонов встретился с руководителем «СГА-Инжиниринг» Сергеем Ивановым для обсуждения деятельности компании, являющейся производителем востребованного оборудования для нефтегазовой отрасли. Предприятие успешно запустило крупный инвестиционный проект, который позволил организовать полный цикл изготовления блочно-модульных конструкций и запорной арматуры. Потребителями продукции являются такие гиганты отрасли, как «Газпром», «Новатэк», «Лукойл» и «Роснефть».

«СГА-Инжиниринг» поставляет широкий спектр оборудования, охватывающего все стадии работы с нефтью и газом, включая добычу, транспортировку, переработку и хранение. Компания также уделяет значительное внимание условиям труда своих сотрудников.

В рамках модернизации административного здания были созданы спортивный зал и зона отдыха с питанием. Производственные мощности предприятия оснащены современным оборудованием.

Численность персонала «СГА-Инжиниринг» достигла 122 человек за прошедший год. Средняя заработная плата сотрудников за первые четыре месяца 2026 года увеличилась до 141 тысячи рублей.

Максим Леонов подчеркнул, что районная администрация оказывает поддержку развитию предприятия, которое, в свою очередь, играет важную роль в жизни города.