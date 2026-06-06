Максим Белокопытов стал начальником ОВД Краснокутского МР Саратовской области

Фото: Максим Белокопытов

Новый руководитель отдела МВД России по Краснокутскому району

Генерал-лейтенант полиции Николай Ситников, возглавляющий Главное управление МВД России по Саратовской области, издал приказ о назначении на пост главы отдела МВД России по Краснокутскому району подполковника полиции Максима Белокопытова.

Краткая информация о Максиме Белокопытове:

Максим Сергеевич Белокопытов появился на свет в 1986 году в городе Энгельсе Саратовской области. Образование получил в Саратовском юридическом институте МВД России, который окончил в 2007 году, а в 2021 году продолжил обучение в Академии управления МВД России.

Свою карьеру в правоохранительных органах Максим Белокопытов начал в 2007 году. Первой его должностью стал пост оперуполномоченного уголовного розыска в УВД по Энгельсскому муниципальному району Саратовской области. Впоследствии он занимал различные позиции, в том числе на руководящих постах в МУ МВД России «Энгельсское» Саратовской области.

С марта 2022 года он руководил пятым отделом полиции, входящим в структуру МУ МВД России «Энгельсское». За годы своей службы Максим Белокопытов был отмечен многочисленными ведомственными наградами, в том числе медалями МВД России «За отличие в службе» трех степеней.