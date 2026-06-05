В Петровске отсыпают щебнем сложные участки в микрорайоне Загорщина

Фото: канал Максима Калядина

В Петровске продолжается отсыпка щебнем грунтовых дорог. Сейчас рабочие добрались до самых сложных участков в микрорайоне Загорщина — между улицами Белинского и Пугачёва. Здесь сложный рельеф, вдоль некоторых улиц идут овраги и промоины. Вместе с сотрудниками МБУ «Благоустройство» проверили, как идёт отсыпка по улице Степана Разина. Тот, кто ездил здесь осенью и зимой, знает, как сложно было подняться наверх. Поэтому эти участки отсыпают крупным щебнем — чтобы его не размыло водой и он не ушёл в землю.

На данный момент в Загорщине уже отсыпали больше 2 километров дорог. В этом году планируют защебенить улицы Белинского, Пугачёва и все улицы на отрезке между 25 лет Октября и Пугачёва. После этого работы проведут в Лопуховке и Чумаковом Саду, а затем — в других микрорайонах. Карта щебенения улиц в Петровске доступна для ознакомления.

Отсыпка щебнем — важный этап в ремонте грунтовых дорог. Она делает проезды проходимыми в любую погоду и решает многолетние проблемы жителей частного сектора. Работы ведутся по графику, и горожане уже видят первые результаты. Планы на этот год масштабные, и они будут выполнены.