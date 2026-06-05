27-летний житель Энгельса задержан за смертельные травмы знакомого

Следственный отдел по Энгельсу возбудил уголовное дело против 27-летнего мужчины, который подозревается в смертельном избиении знакомого. Трагедия случилась утром 31 мая у одного из домов по улице Комарова. По версии следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с 40-летним знакомым нанёс ему множественные удары руками, ногами, а также предметом, используемым в качестве оружия, по телу. От полученных повреждений потерпевший был доставлен в больницу, где скончался в тот же день.

Фигуранта задержали сотрудники полиции. Следователь задержал его в порядке статьи 91 УПК РФ. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По делу назначены необходимые экспертизы. Следователи проводят следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается. Подозреваемому грозит длительное лишение свободы. Обстоятельства конфликта и применённый предмет в качестве оружия выясняются.