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НовостиОбщество5 июня 2026 20:01

В Саратовской области будут судить мужчину за экстремистскую символику

Жителя Дергачей будут судить за демонстрацию символики экстремистской организации
Источник:kp.ru

Ершовским межрайонным следственным отделом СК завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в публичном демонстрировании символики экстремистской организации. Дело возбуждено по части 1 статьи 282.4 УК РФ. Следствие установило, что с декабря 2024 по декабрь 2025 года обвиняемый в общественных местах рабочего поселка Дергачи демонстрировал жителям запрещенную символику.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Саратовской области. Следователи собрали исчерпывающие доказательства, изобличающие обвиняемого.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.