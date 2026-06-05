Саратовские ветеринары спасли чихуахуа после укуса клеща

Фото: Лысогорской райСББЖ

Саратовские ветеринары напомнили владельцам домашних животных о важности своевременного обращения к врачу после двух показательных случаев. Первым пациентом стал той-терьер по кличке Баксик. Ветеринар Лысогорской райСББЖ провёл полный осмотр и плановую вакцинацию против основных вирусных заболеваний. Специалисты подчеркнули, что такая процедура должна проводиться ежегодно для формирования стойкого иммунитета.

Второй пациент — чихуахуа — поступил с жалобами на мышечную слабость и повышенную температуру. Причиной стал укус клеща, который является значимым фактором риска развития опасных инфекций. После комплексной диагностики ветеринарный специалист Балтайской райСББЖ назначил необходимое лечение.

В ведомстве отметили, что в настоящее время с обоими животными всё хорошо, они здоровы и полны сил.