В Новоузенске мотоциклист сломал нос 69-летнему водителю в ссоре на дороге

В Новоузенске дорожный конфликт закончился уголовным делом. Вечером 8 мая 69-летний пенсионер сообщил в полицию, что накануне на улице Елецкой его подрезал мотоциклист, затем преградил дорогу и в ходе словесной перепалки нанес ему несколько ударов по лицу. В больнице диагностировали перелом носа.

Полицейские завели дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). Подозреваемым оказался 38-летний ранее не судимый житель Новоузенска.

К фигуранту применили меру принуждения — обязательство о явке. Ему грозит до трех лет лишения свободы.