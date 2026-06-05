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НовостиОбщество5 июня 2026 18:58

В Новоузенске мотоциклист сломал нос 69-летнему водителю в ссоре на дороге

Дорожный конфликт в Новоузенске закончился переломом носа и уголовным делом
Источник:kp.ru

В Новоузенске дорожный конфликт закончился уголовным делом. Вечером 8 мая 69-летний пенсионер сообщил в полицию, что накануне на улице Елецкой его подрезал мотоциклист, затем преградил дорогу и в ходе словесной перепалки нанес ему несколько ударов по лицу. В больнице диагностировали перелом носа.

Полицейские завели дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). Подозреваемым оказался 38-летний ранее не судимый житель Новоузенска.

К фигуранту применили меру принуждения — обязательство о явке. Ему грозит до трех лет лишения свободы.