Владимир Бондаренко встретился со студентами колледжа искусств в Саратове

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В Саратовском областном колледже искусств прошла творческая встреча с художественным руководителем Волгоградского молодёжного театра, заслуженным артистом РФ Владимиром Бондаренко. Разговор, как и обещал мастер, получился честным и без прикрас. Будущие руководители театральных коллективов расспрашивали гостя о закулисных механизмах: отборе актёров, атмосфере в труппе и допустимости переосмысления классики. Особое внимание уделили спорным тенденциям. «Три слова, которые, к сожалению, часто обесценивают русский театр, — это когда режиссёр заявляет: "Я так вижу!"», — поделился Бондаренко.

Гость подчеркнул, что истинная ценность театра — в живой эмоции актёра. «Люди приходят в театр ради артиста, ради его искренних чувств, а не ради спецэффектов», — заявил он, добавив, что технологии должны служить искусству, а не заменять его суть. Не обошли стороной и тему ИИ: Владимир Бондаренко выразил уверенность, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить гений Пушкина или создать спектакль, сравнимый с лучшими образцами. На вопрос о любимом спектакле он ответил: «Любимый спектакль — это всегда тот, над которым только что завершилась работа».

Эта встреча стала важным этапом проекта «Театральный поезд», организованного Союзом театральных деятелей России при поддержке Минкультуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив. Проект, посвящённый 150-летию Союза, призван не только познакомить зрителей с лучшими постановками, но и укрепить связи внутри профессионального сообщества, объединяя мастеров сцены из разных уголков России.