В Саратовской области создадут металлургический кластер с «Новосталь-М»

В Саратовской области продолжается работа по формированию металлургического кластера. Ведущим инвестором этого направления выступает холдинг «Новосталь-М», в состав которого входит Металлургический завод Балаково. Перспективы развития предприятия обсуждались на Петербургском международном экономическом форуме с представителями компании. Масштабная инвестпрограмма включает строительство комплекса универсального прокатного стана.

Оборудование для нового комплекса уже закуплено, ведётся монтаж несущих металлоконструкций. Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать в регионе дополнительно 1800 рабочих мест. Это даст серьёзный импульс развитию не только металлургии, но и смежных отраслей, а также повысит занятость населения в Балаковском районе и соседних территориях.

Отдельно будет проработана кадровая составляющая проекта. В области есть учреждения среднего профессионального образования, которые могут готовить квалифицированных специалистов именно под нужды этого завода.