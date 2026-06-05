Актёры из Волгограда и Таганрога посетили Саратовский театральный институт

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Саратов стал важной остановкой Всероссийского «Театрального поезда». Проект, приуроченный к 150-летию Союза театральных деятелей России, реализуется при поддержке Минкультуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив. Сегодня актёры из Волгограда и Таганрога погрузились в атмосферу Саратовского театрального института. Программа включала экскурсию по аудиториям, названным в честь легендарных выпускников Олега Янковского и Риммы Беляковой, просмотр студенческого спектакля и занятие по хореографии.

Директор института Роман Сопко отметил, что «Театральный поезд» дал студентам возможность пообщаться с ведущими актёрами Таганрогского театра имени Чехова. Опытные наставники помогли отработать пластику и синхронность движений. Высокий уровень подготовки и творческий потенциал саратовских студентов впечатлили гостей.

Режиссёр и педагог Любовь Баголей пригласила студентов на спектакль «Супружеские истории» — комедию, основанную на этюдах по рассказам зарубежных авторов. Студенты считают «Театральный поезд» значимым культурным событием, объединяющим артистов со всей страны. Министерство культуры области поддерживает такие инициативы.