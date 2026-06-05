Председатель Саратовского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» о решении президента: «Бизнес услышали»

Председатель Саратовского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Панфёрова о решении Президента в отношении бизнеса:

«Своевременное и крайне важное решение Президента, которое ждали в предпринимательском сообществе нашего региона! Уверена, это далеко не последний шаг на пути пересмотра налоговой реформы и улучшения условий ведения предпринимательской деятельности. В очередной раз мы убедились, что единственно возможный формат взаимодействия с государством на всех уровнях — это путь конструктивного диалога.

Налоговую реформу, как показали масштабные опросы предпринимателей, которые «ОПОРА РОССИИ» проводила по всей стране, ощутил на себе весь малый и средний бизнес. Саратовскую область это также коснулось, мы работали с этой важной повесткой и в публичном поле, и с исполнительной властью, и с депутатским корпусом.

Аргументированная позиция бизнеса была услышана и сегодня, как мы все убедились, нашла окончательную поддержку в лице Президента».

Напомним, порог выручки для малого бизнеса в 20 млн рублей для уплаты НДС будет зафиксирован на три года.

Председатель Саратовского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Панфёрова о решении Президента в отношении бизнеса: «Своевременное и крайне важное решение Президента, которое ждали в предпринимательском сообществе нашего региона! Уверена, это далеко не последний шаг на пути пересмотра налоговой реформы и улучшения условий ведения предпринимательской деятельности. В очередной раз мы убедились, что единственно возможный формат взаимодействия с государством на всех уровнях — это путь конструктивного диалога. Налоговую реформу, как показали масштабные опросы предпринимателей, которые «ОПОРА РОССИИ» проводила по всей стране, ощутил на себе весь малый и средний бизнес. Саратовскую область это также коснулось, мы работали с этой важной повесткой и в публичном поле, и с исполнительной властью, и с депутатским корпусом. Аргументированная позиция бизнеса была услышана и сегодня, как мы все убедились, нашла окончательную поддержку в лице Президента». Напомним, порог выручки для малого бизнеса в 20 млн рублей для уплаты НДС будет зафиксирован на три года.