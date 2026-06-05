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НовостиОбщество5 июня 2026 16:47

Саратовские боччисты привезли два серебра с всероссийских соревнований

Саратовские спортсмены отличились на всероссийских соревнованиях по бочча
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ64 Z

Фото: МинИнформ64 Z

В Санкт-Петербурге завершились всероссийские соревнования по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «бочча».

Саратовскую область представляли воспитанники ДЮСАШ «РиФ». По итогам соревнований спортсмены завоевали две серебряные медали. Призёрами стали Павел Белоглазов и Анна Веселова.

Бочча — это игра на точность, похожая на кёрлинг, в которой спортсмены с ограниченными возможностями демонстрируют мастерство и тактическое мышление. Успех саратовских боччистов — результат упорных тренировок и поддержки наставников. Подготовили спортсменов тренеры Алексей Мухортов и Сергей Сафин.