Саратовские боччисты привезли два серебра с всероссийских соревнований

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В Санкт-Петербурге завершились всероссийские соревнования по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «бочча».

Саратовскую область представляли воспитанники ДЮСАШ «РиФ». По итогам соревнований спортсмены завоевали две серебряные медали. Призёрами стали Павел Белоглазов и Анна Веселова.

Бочча — это игра на точность, похожая на кёрлинг, в которой спортсмены с ограниченными возможностями демонстрируют мастерство и тактическое мышление. Успех саратовских боччистов — результат упорных тренировок и поддержки наставников. Подготовили спортсменов тренеры Алексей Мухортов и Сергей Сафин.