Саратовская область выиграла 9,9 млн рублей в конкурсе Движения Первых

Фото: МинИнформ64 Z

В Москве на юбилейном фестивале детства и юности подвели итоги третьего сезона «Конкурса первичных отделений» Движения Первых. Команды из 88 регионов выполняли задания, организовывали события и воплощали социально значимые проекты. Победителями стали 2000 команд, призовой фонд — 475 миллионов рублей. Саратовская область выиграла 9,9 миллиона рублей — в число победителей вошли 43 команды.

«Сосновские активисты в Движении» из школы села Сосновка заняли первое место в «Лиге возможностей», выиграв 500 тысяч рублей. Команда помогала приюту для собак «Верность», детскому саду, взяла шефство над медпунктом: посадила цветы, покрасила ограждения, сделала детский уголок, обновила стенд и разносила брошюры. Куратор Яна Шкурова призналась, что самым трудным был поиск транспорта (у школы нет автобуса) — помогали родители.

На выигранные средства команда планирует купить телевизор, шкафы, благоустроить пространство Движения Первых, а также приобрести брендированную продукцию: стенды, флаги и значки. «Сложности обязательно будут, но если вы будете вместе и пойдёте до конца, то всё обязательно получится. Сплочённая команда может свернуть горы», — посоветовала будущим участникам Яна Шкурова.