«Весёлый квартирник» объединил семьи с особенными детьми в Саратове

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В Саратове прошёл шестой семейный спортивный фестиваль «Весёлый квартирник» — праздник для семей с особенными детьми. Организатором выступила АНО поддержки семьи и детства «Мы вместе детям» в рамках проекта «Мы вместе детям: слушаем, думаем, знаем!», который стал победителем областного конкурса социальных проектов некоммерческих организаций. Главная цель мероприятия — поддержать семьи, воспитывающие детей и молодых взрослых с инвалидностью, в том числе нуждающихся в паллиативной помощи. Всего в празднике приняли участие более 140 человек.

Для родителей организовали турниры по бадминтону и настольному теннису. Мамы и папы не только соревновались, но и общались, делились опытом и поддерживали друг друга. Для детей с тяжёлыми заболеваниями волонтёры подготовили особую программу: интерактивный спектакль, где каждый мог стать участником истории, весёлые анимационные развлечения с любимыми героями и творческие мастер-классы, на которых ребята создавали свои маленькие шедевры.

«Для нас "Весёлый квартирник" — это не просто спортивное состязание, а возможность подарить семьям праздник, радость общения и чувство единства. Мы видим, как важны такие события для наших подопечных, позволяя им выйти за рамки привычной рутины и получить новые положительные эмоции», — отметила руководитель АНО «Мы вместе детям» Елена Шебалова.