Мария Усова поздравила соцработников Ртищевского района

Фото: канал Марии Усовой

Депутат областной думы, региональный координатор «Женского Движения Единой России» Мария Усова поздравила социальных работников Ртищевского района с профессиональным праздником. Она передала им тёплые слова признательности от депутата Госдумы Николая Панкова, а также ценные подарки и благодарственные письма за многолетний добросовестный труд.

«Труд социальных работников просто неоценим. Они помогают тем, кому труднее всего, становятся друзьями и „близкими родственниками“ для подопечных. Дарят тепло, заботу и надежду на лучшее», — отметила Мария Усова.

Она также подчеркнула, что соцработники активно участвуют в волонтёрской деятельности: с первых дней СВО отправляют гуманитарные грузы, плетут маскировочные сети, вяжут, пекут и помогают тем, кто стал родным и близким.