Начальником ОМВД по Краснокутскому району назначен Максим Белокопытов

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Приказом начальника ГУ МВД России по Саратовской области генерал-лейтенанта полиции Николая Ситникова на должность начальника О МВД России по Краснокутскому району назначен подполковник полиции Максим Белокопытов. Новый руководитель родился в 1986 году в городе Энгельсе Саратовской области. В 2007 году он окончил Саратовский юридический институт МВД России, а в 2021 году — Академию управления МВД России.

Службу в органах внутренних дел Максим Белокопытов начал в 2007 году с должности оперуполномоченного уголовного розыска УВД по Энгельсскому муниципальному району. Затем он занимал различные должности, в том числе руководящие, в МУ МВД России «Энгельсское». С марта 2022 года возглавлял отдел полиции №5 в составе МУ МВД России «Энгельсское».

За время службы Максим Белокопытов неоднократно поощрялся различными ведомственными наградами. Он награждён медалями МВД России «За отличие в службе» трёх степеней. На новой должности подполковник полиции займётся руководством деятельностью отдела по Краснокутскому району.