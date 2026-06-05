В Энгельсе демонтировали 86 незаконных рекламных конструкций

Фото: канал Максима Леонова

В Энгельсе продолжается планомерная работа по демонтажу незаконных рекламных и нестационарных объектов. На улице Лесозаводской в мае демонтировали три рекламные конструкции. По одному объекту 4 июня вступило в силу решение суда, подтверждающее правомерность действий администрации. Арбитражный суд также удовлетворил иск о признании недействительными разрешений на установку шести рекламных конструкций на улице Тельмана. Всего из схемы размещения исключены 109 конструкций, 86 из них демонтированы. В 2026 году убрали 18 билбордов.

Особое внимание уделяется объектам в охранных зонах, например на улице Тельмана и проспекте Строителей. В отношении собственников разноформатных вывесок, создающих визуальный шум, применяются меры административного воздействия. Бизнесу предлагают альтернативные варианты: вместо стандартных щитов можно устанавливать электронные табло, также растет интерес к лайтбоксам на остановочных павильонах. Планируется расширить сеть таких павильонов.

Поручено проверить нестационарные торговые объекты на территориях многоквартирных домов. При выявлении нарушений будут обращаться в надзорные органы. Также необходимо наводить порядок после демонтажа: своевременно благоустраивать освободившиеся территории, поддерживая ухоженный вид города.