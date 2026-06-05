Дорожники завершили 135 объектов в населённых пунктах области

Дорожники Саратовской области завершили 135 объектов в населённых пунктах. Количество готовых объектов за две недели выросло более чем в два раза — с 60 до 135. Первое место по выполнению региональной программы ремонта дорог в сельских населённых пунктах сохраняет Энгельсский район. Второе место занял Лысогорский район, поменявшись с Балаковским.

В Энгельсском районе выполнено 67,5% запланированных на этот год работ, в Лысогорском — 61,5%, в Балаковском — 55,5%. Во всех трёх районах работа ведётся практически без выходных: дорожники наращивают темпы, пользуясь благоприятными погодными условиями. В Лысогорском районе одним из самых протяжённых объектов стала улица Центральная в селе Невежкино (0,4 км). Эта улица проходит по центру села, на ней находится школа. Ремонт здесь не проводился много лет, теперь работы близятся к завершению, и к 1 сентября дети пойдут в школу по свежезаасфальтированной улице.

Общая протяжённость готовых объектов на первую неделю июня составляет 30 км. Выполнение дорожных работ по региональной программе (из расчёта 3 тысячи рублей на жителя) находится под постоянным контролем губернатора Романа Бусаргина. Срок завершения всех работ — 1 сентября 2026 года.