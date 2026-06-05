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НовостиОбщество5 июня 2026 13:48

Саратовская область вошла в ТОП-10 инвестклимата России

Саратовская область укрепила позиции в национальном рейтинге
Источник:kp.ru

Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что Саратовская область укрепила позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Итоги на Петербургском международном экономическом форуме озвучила руководитель Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Регион второй год подряд вошёл в ТОП-10 субъектов России по десяткам показателей, связанных с инвестиционной привлекательностью.

Эксперты подтвердили результат планомерной работы по развитию области. За последние годы выстроена эффективная система сопровождения инвесторов на всех этапах проектов. Благодаря поддержке АСИ внедрён региональный инвестиционный стандарт, и теперь аналогичная практика распространяется на муниципальный уровень — это поможет районам формировать свои стратегии развития для привлечения инвесторов.

С 2022 по 2025 год объём инвестиций в основной капитал в Саратовской области увеличился более чем на 60%, количество крупных проектов выросло на 69%. В прошлом году реализовано 495 инвестпроектов на общую сумму 40 млрд рублей, что позволило создать более 3 тысяч новых рабочих мест.