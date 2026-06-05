В лагере «Ровесник» стартовала творческая смена «Волжская радуга»

В детском оздоровительном лагере «Ровесник» в Марксовском районе стартовала летняя смена творческой школы «Волжская радуга-2026». Она посвящена 65-летию первого полёта человека в космос и подвигу Юрия Гагарина. На открытии представили театрализованную зарисовку о детстве космонавта: мальчик с бумажным самолётиком — символом мечты о небе — рассказал, как в военные годы зародилось его стремление летать. Кульминацией стала легендарная фраза: «Лётчик, старший лейтенант Гагарин, к первому полёту на космическом корабле "Восток" готов!». Завершил гагаринскую тему детский духовой оркестр «Саратов-Бэнд» под управлением Валерия Марчука.

Творческая школа объединила 170 детей по семи направлениям. 32 участника направления «Хореографическое искусство» будут заниматься параллельно на площадке «Галактика 64». Проект реализуется региональным центром поддержки одарённых детей совместно с министерством культуры области в рамках целевой программы ПАО НК «РуссНефть» и ПАО «Саратовнефтегаз».

«Альтернативные летние площадки, такие как "Волжская радуга", позволяют детям сочетать творчество с укреплением здоровья, новыми знакомствами и приобретением полезных навыков под руководством профессионалов, — отметила министр культуры Наталия Щелканова. — Министерство будет и дальше развивать творческие программы, поддерживать одарённых детей и талантливых педагогов, создавать дополнительные летние площадки, где культура и здоровье идут рука об руку».