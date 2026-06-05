Ученики агротехклассов посетили Парк Победы на Соколовой горе

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Ученики агротехнологических классов из Татищевского лицея, школы №31 Энгельса и школы поселка Новопушкинский посетили Парк Победы на Соколовой горе. Экскурсия началась у мемориала аграриям — Героям Социалистического труда, открытого 9 мая. Председатель областной организации Профсоюза работников Светлана Ундрова рассказала об идее создания памятника, а ребята поделились историями о земляках-сельских тружениках.

Начальник управления минсельхоза Оксана Лис отметила преимущества обучения в агротехклассах: «Вы получите востребованную профессию и гарантированное рабочее место. Мы обретем молодых специалистов, умеющих работать с ИИ и биотехнологиями. Регион укрепит статус лидера в сфере продовольственной безопасности». В музее боевой и трудовой славы школьники узнали о вкладе жителей области в Победу и о подвиге колхозника Ферапонта Головатого, передавшего сбережения на самолеты.

В Национальной деревне ребятам рассказали о культуре и быте народов региона в Год единства народов России. Экскурсия прошла в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» Президента Владимира Путина.