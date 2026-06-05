Ученики агротехнологических классов посетили Парк Победы на Соколовой горе

В рамках профориентационной работы ученики агротехнологических классов из Татищевского лицея, средней школы №31 Энгельса и школы посёлка Новопушкинский посетили Парк Победы на Соколовой горе. Экскурсия началась у памятного мемориала аграриям Саратовской области — Героям Социалистического труда, который был открыт 9 мая этого года. Председатель областной организации Профсоюза работников АПК Светлана Ундрова рассказала об идее создания памятника, а ребята поделились историями о своих земляках-тружениках, внёсших вклад в развитие сельского хозяйства региона.

Начальник управления министерства сельского хозяйства области Оксана Лис отметила преимущества обучения в агротехклассах: «Во-первых, вы получите востребованную профессию и гарантированное рабочее место. Во-вторых, мы обретем молодых специалистов, умеющих работать с искусственным интеллектом и биотехнологиями. И в-третьих, наш регион укрепит статус лидера в сфере продовольственной безопасности». В музее боевой и трудовой славы школьники узнали о подвиге крестьянина-колхозника Ферапонта Головатого, который в годы войны передал личные сбережения на покупку самолёта-истребителя и создание второго.

В Национальной деревне ребятам рассказали о культуре и быте народов, проживающих в Саратовской области, напомнив, что 2026 год объявлен Годом единства народов России. Экскурсия организована в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» Президента Владимира Путина, направленного на формирование кадрового потенциала отрасли. Подобные мероприятия помогают школьникам определиться с выбором профессии и почувствовать связь с историей родного края. Подписывайтесь на новости министерства сельского хозяйства.