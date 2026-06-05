Более 18 тысяч саратовских девятиклассников сдают предметы по выбору

В Саратовской области 18 392 девятиклассника сдают предметы по выбору в рамках основного периода ОГЭ. Сегодня выпускники пишут биологию, химию, физику, географию, информатику и иностранные языки.

Самым популярным предметом стала география — её выбрали 7 501 человек. Биологию сдают 4 584 школьника, информатику — 3 077, физику — 1 572, химию — 782, иностранные языки — 876. Для проведения экзаменов задействовано 140 пунктов в регионе.

Результаты по биологии, географии, информатике, физике и химии станут известны не позднее 18 июня. Время выполнения работ — от 2,5 до 3 часов в зависимости от предмета.