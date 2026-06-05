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НовостиОбщество5 июня 2026 13:28

Студенты СГУ разработали прибор для диагностики аккумуляторов

Студенты-физики представили первые разработки в микроэлектронике
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ64 Z

Фото: МинИнформ64 Z

В Саратове студенты представили первые разработки в области микроэлектроники. В институте физики СГУ подвели итоги работы Студенческого конструкторского бюро «Рубеж-СГУ». Будущие инженеры показали, чему научились за два года. Первое место занял Николай Даулетов с устройством для измерения сопротивления аккумуляторов импульсным методом.

Выяснилось, при охлаждении до –20°C сопротивление батарей возрастает в 4 раза. Второе место — у внешнего источника питания на 5 В с быстрой зарядкой. Бронзу получила команда, сделавшая беспроводную систему оповещения при пожаре с автономными датчиками.

СКБ создали в 2023 году на базе института при поддержке компании «Рубеж». Проекты студентов уже решают прикладные задачи. Это первые ласточки, но за ними — будущее отечественной микроэлектроники.