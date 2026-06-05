В Саратове чествовали активистов муниципального сообщества области

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В Правительстве области прошёл региональный форум «Сообщество успеха: обмен лучшими практиками». Мероприятие собрало представителей муниципальной власти, общественных деятелей и активных жителей. В рамках форума состоялось награждение участников Всероссийской муниципальной премии «Служение» 2025 года. Особого внимания заслужили проекты, вошедшие в топ-2200 по 11 номинациям. Среди награждённых — руководители районов, главы поселений, представители ТОС и инициативные жители, реализовавшие значимые проекты.

Вице-губернатор Михаил Исаев поблагодарил представителей муниципалитетов за работу, отметив, что благодаря их инициативам города и сёла становятся комфортнее. Он вручил медали Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления «За заслуги в развитии местного самоуправления». Министр Александр Милованов подчеркнул, что муниципалитеты ежегодно успешно представляют область на федеральном уровне, входя в число победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика».

Участники форума обменялись идеями и опытом реализации социальных проектов, представили успешные практики развития территорий и обсудили вопросы взаимодействия органов власти и общества. Среди награждённых — участники патриотических проектов, руководители национальных проектов, создатели спортивных инициатив и организаторы социального партнёрства.