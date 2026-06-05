Не только юань: почему российский СМБ переходит на прямые рельсы в торговле с Китаем

Внешнеторговая активность российского малого и среднего бизнеса (СМБ) на китайском направлении переходит в новую фазу. Если еще год-два-три назад главным вызовом было просто научиться проводить платежи в юанях, то ключевой тенденцией 2026 года становится глубокая «институционализация» сделок. Бизнес массово отказывается от «серых» агентских схем в пользу прямых контрактов с полноценным банковским сопровождением.

Согласно статистике, торговый оборот между Россией и Китаем демонстрирует устойчивый рост. При этом драйвером выступают не только сырьевые гиганты, но и предприятия СМБ. По данным Федеральной таможенной службы, количество активных участников ВЭД в сегменте малого бизнеса за последний год выросло более чем на 30%. Импорт оборудования, станков, электроники и потребительских товаров перестал быть уделом крупных сетей — теперь грузы напрямую заказывают небольшие производства и региональные дистрибьюторы.

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) банк ВТБ, удерживающий лидерство в обслуживании внешнеторговых потоков с КНР, обнародовал показатели, подтверждающие этот разворот. За первый квартал 2026 года клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ нарастили портфель внешнеторговых контрактов с Китаем на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число платежей в КНР увеличилось на 36%. Это свидетельствует о том, что растет не просто суммарный объем операций, но и их частота, что характерно для регулярного бизнеса, а не разовых спекулятивных сделок.

«Малый и средний бизнес продолжает укреплять связи с китайскими партнерами. Мы видим запрос на максимальную прозрачность и безопасность», — подчеркнула старший вице-президент, руководитель департамента анализа, координации и продуктовового развития ВТБ Юлия Копытова.

Главная тенденция этого года — спрос на комплексное ведение внешнеэкономической деятельности (ВЭД) «под ключ». Предприниматели хотят не просто отправить деньги, а получить гарантию, что товар придет, будет правильно растаможен, а контрагент не окажется фирмой-однодневкой.

Именно эту потребность закрывают специализированные сервисы крупных финансовых институтов. В качестве наглядного примера можно привести экосистему, выстроенную ВТБ на базе собственного филиала в Шанхае.

Ключевым инструментом, снимающим «головную боль» поиска надежных поставщиков, стала база проверенных поставщиков КНР. По данным ВТБ, этот сервис, доступный клиентам СМБ в интернет-банке, с начала 2026 года вырос в пять раз и насчитывает уже более 2,5 тысяч профилей компаний. Это не просто «желтые страницы», а список клиентов ВТБ Шанхай, нацеленных на сотрудничество с российским бизнесом. Такой подход позволяет проводить сделки по принципу «банк-банк», минуя цепочки сомнительных посредников и обеспечивая сквозной валютный контроль, учитывающий правовые нормы обеих стран.

По словам участников рынка, плюсы прямых контрактов очевидны: защита от валютных скачков благодаря депозитам и кредитам в юанях, ускорение логистики и упрощение таможенных процедур. К минусам же пока можно отнести необходимость более тщательной подготовки документов, однако эту функцию все чаще берут на себя банки, закрепляя за клиентами персональных специалистов по ВЭД.

Опрошенные редакцией эксперты сходятся во мнении, что к концу 2026 года доля прямых контрактов в портфеле СМБ превысит 65–70%. Рынок будет двигаться в сторону еще большей автоматизации: от онлайн-переговоров с переводчиком до моментального кредитования на закупку конкретной партии товара прямо в момент заключения сделки. Внешнеторговая деятельность малого бизнеса перестает быть «квестом» и превращается в стандартизированный, безопасный финансовый продукт.