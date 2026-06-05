Саратовская делегация на ПМЭФ встретилась с инвестором-лидером металлургической отрасли

Фото: Правительство Саратовской области

В Саратовской области ведется активная работа по созданию металлургического кластера. Как отметил глава региона Роман Бусаргин, ключевым инвестором проекта выступает компания «Новосталь-М», под эгидой которой находится Балаковский металлургический завод. Предприятие получает развитие на протяжении нескольких лет. Вопросы его дальнейшего укрепления обсуждались с руководством холдинга в ходе Петербургского экономического форума.

В рамках масштабной инвестиционной программы запланировано строительство универсального прокатного стана. Большая часть необходимого оборудования уже приобретена, а монтаж несущих металлоконструкций завершен. Открытие нового комплекса обеспечит создание 1800 рабочих мест в регионе.

Особое внимание уделяется кадровому обеспечению проекта. В Саратовской области действуют учреждения среднего профессионального образования, способные подготовить специалистов, востребованных на заводе. Министерство образования совместно с министерством экономического развития в ближайшее время определит учебные заведения, которые будут сотрудничать с предприятием для формирования кадрового резерва.