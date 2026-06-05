Коллектив «Парафраз» участвует в «Театральном поезде»

Фото: Минкультуры Саратовской области

В 2026 году Союз театральных деятелей России отмечает знаменательную дату — 150-летие со дня основания. В ознаменование этого события был запущен всероссийский проект «Театральный поезд».

В мае текущего года в путь отправились два поезда: один следовал по маршруту «Владивосток — Москва» (Восточное направление), а другой — «Севастополь — Москва». Оба состава намерены завершить свое путешествие в столице 30 июня, что знаменует собой финал юбилейных торжеств.

Программа каждого города включает в себя фестивали, где публике демонстрируются выдающиеся спектакли из различных регионов. Кроме того, проводятся образовательные мероприятия, мастер-классы и творческие вечера.

Наш регион в этом масштабном проекте представляет ансамбль народных инструментов «Парафраз». Музыканты покажут свою постановку «Кот в сапогах по-русски» на сценах Самары и Уфы.

Проект собрал под своим крылом:

Эта значительная инициатива осуществляется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Президентского фонда культурных инициатив.