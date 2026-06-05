В Парке покорителей космоса отметят день рождения Александра Пушкина

6 июня в Парке покорителей космоса имени Юрия Гагарина пройдет праздничная программа «Сказок Пушкина великое творенье!», посвященная дню рождения великого русского поэта.
Для юных гостей подготовили познавательную лекцию «Космос в стихах», на которой расскажут, какие строки Пушкина знали наизусть первые космонавты.
Также ребят ждут:
викторина по сказкам Пушкина с вопросами о героях, волшебных предметах и знаменитых цитатах;
мастер-класс по созданию портрета поэта в технике аппликации;
«Гагаринские игры» с Котом Учёным на ловкость, смекалку и умение работать в команде.
6 июня
Начало в 13:00
Парк покорителей космоса им. Ю. А. Гагарина
Вход свободный.