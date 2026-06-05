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НовостиОбщество5 июня 2026 12:09

В Парке покорителей космоса отметят день рождения Александра Пушкина

Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

6 июня в Парке покорителей космоса имени Юрия Гагарина пройдет праздничная программа «Сказок Пушкина великое творенье!», посвященная дню рождения великого русского поэта.

Для юных гостей подготовили познавательную лекцию «Космос в стихах», на которой расскажут, какие строки Пушкина знали наизусть первые космонавты.

Также ребят ждут:

викторина по сказкам Пушкина с вопросами о героях, волшебных предметах и знаменитых цитатах;

мастер-класс по созданию портрета поэта в технике аппликации;

«Гагаринские игры» с Котом Учёным на ловкость, смекалку и умение работать в команде.

6 июня

Начало в 13:00

Парк покорителей космоса им. Ю. А. Гагарина

Вход свободный.