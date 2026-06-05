Денис Грайфер напомнил об опасности москитных сеток

Фото: Минздрав Саратовской области

Москитные сетки – не защита! Не используйте их без дополнительных мер безопасности. Дети инстинктивно опираются на них, и это может закончиться трагедией.

Не оставляйте ребенка одного, особенно если он играет рядом с окнами или стеклянными дверями.

Уберите мебель от окон – это убережет ребенка от соблазна забраться на подоконник.

Пресекайте прыжки на кроватях и другой мебели, стоящей у окон.

Установите на окна специальные замки или блокираторы, которые не позволят ребенку открыть их самостоятельно.

Укоротите шнуры у штор и жалюзи так, чтобы ребенок не мог дотянуться до них.

«Ежедневно дети исследуют окружающий мир. И дом/квартира – не исключение. Родителям необходимо создать ребёнку благоприятные условия дома, используя всевозможные защитные механизмы, приспособления, и соблюдать самим правила безопасности. Воспитывайте в детях чувство самосохранения. Не говорите просто «нет», объясняйте ребенку, в чем именно заключается опасность. Используйте конкретные понятия – это острое, горячее, жжется и т.п. Главное – помнить одно несложное правило: «Лучше предупредить, чем лечить». И что от качества соблюдения профилактических и предохранительных мер взрослого зависит безопасность ребенка», - подытожил заместитель министра здравоохранения Денис Грайфер.