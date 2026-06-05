Дочь с подругой украли у отца из Энгельса 133 тысячи через мобильный банк

В Энгельсе 45-летний местный житель заявил в полицию о краже 133 тысяч рублей с его банковского счета. Полицейские выяснили, что к пропаже причастны его 24-летняя дочь и ее 22-летняя подруга. Девушки воспользовались сим-картой отца, зашли в его мобильный банк и перевели деньги на свои счета.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Фигуранткам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полиция напоминает о необходимости беречь свои банковские данные и не оставлять сим-карты в свободном доступе.