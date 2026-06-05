Панков отметил, что проект Володина сделал доступней дошкольное образование в области

Депутат Госдумы Николай Панков в своём канале в мессенджере «Макс» отметил, что Вячеслав Володин принял грандиозное решение в интересах жителей Саратова.

«С 1 сентября посещение детских садов для всех детей города Саратова станет бесплатным. В Заводском районе это решение коснётся более 7 тысяч детей. Семьи получат серьёзную экономию семейного бюджета. Ранее за посещение детского сада родители платили 264 рубля в сутки. В месяц выходило около 5500 рублей, а в год - более 66 тысяч рублей. Теперь эти средства будут оставаться в бюджете семьи.

Ранее по проекту Володина посещение детских садов стало бесплатным для детей в сельской местности и малых городах. Это решение действует с 1 января текущего года.

Часто посещаю районы Балашовского округа: Аркадакский, Аткарский, Балашовский, Екатериновский, Калининский, Красноармейский, Лысогорский, Романовский, Ртищевский, Самойловский, Турковский и Гагаринский район Саратова. Встречаюсь с коллективами детских садов. Воспитатели отмечают, что детей, посещающих детские сады, с начала этого года стало значительно больше. Это подтверждают и статистические данные.

Так, проект спикера сделал дошкольное образование для детей нашей области доступнее», - подчеркнул Николай Панков.