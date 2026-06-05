У саратовчанки изъяли 31 грамм синтетических наркотиков

Сотрудники управления наркоконтроля ГУ МВД по Саратовской области задержали 37-летнюю жительницу Саратова, подозреваемую в сбыте синтетических наркотиков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий у женщины изъяли свертки. Исследование показало: содержимое — клефедрон общей массой 21,55 грамма. Ещё 9,61 грамма того же наркотика полицейские изъяли из девяти тайников-закладок, местонахождение которых установили оперативники.

На даче у задержанной также обнаружили принадлежности для фасовки наркотиков и пакет с 0,30 грамма клефедрона. Таким образом, всего у подозреваемой изъято более 31 грамма синтетического наркотика. Это крупный размер, что квалифицируется как особо тяжкое преступление.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Фигурантка задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.