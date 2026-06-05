В Саратове пропал без вести седой мужчина невысокого роста

Фото: ЛизаАлерт

В Саратове почти две недели назад пропал без вести 70-летний Виктор Собко. По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», о местонахождении мужчины ничего не известно с 22 мая. Приметы пропавшего: рост 167 см, нормальное телосложение, седые волосы, голубые глаза.

Во что пенсионер был одет на момент исчезновения, не установлено. Волонтеры просят всех, кто располагает какой-либо информацией, сообщить об этом. Саратовца, возможно, видели в городе или за его пределами.

Если вы знаете, где находится Виктор Собко, или видели человека, подходящего под описание, звоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.