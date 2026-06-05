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НовостиОбщество5 июня 2026 10:50

В Саратове пропал без вести седой мужчина невысокого роста

В Саратове ищут 70-летнего Виктора Собко
Источник:kp.ru
Фото: ЛизаАлерт

Фото: ЛизаАлерт

В Саратове почти две недели назад пропал без вести 70-летний Виктор Собко. По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», о местонахождении мужчины ничего не известно с 22 мая. Приметы пропавшего: рост 167 см, нормальное телосложение, седые волосы, голубые глаза.

Во что пенсионер был одет на момент исчезновения, не установлено. Волонтеры просят всех, кто располагает какой-либо информацией, сообщить об этом. Саратовца, возможно, видели в городе или за его пределами.

Если вы знаете, где находится Виктор Собко, или видели человека, подходящего под описание, звоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.