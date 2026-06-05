В Правительстве Саратовской области стартовал девятый сезон регионального проекта «Школа молодых управленцев»

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4 июня 2026 года в зале заседаний Правительства региона прошла церемония открытия девятого сезона регионального проекта «Школа молодых управленцев Саратовской области». В торжественном мероприятии приняли участие руководители областных ведомств, вузов, представители общественных организаций, выпускники программ прошлых лет и слушатели потока 2026 года.
С приветственным словом к участникам обратился вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора Саратовской области Михаил Исаев, отметив важность работы по формированию кадрового резерва для развития региона.
И.о. директора Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Оксана Ляпина подчеркнула, что проект стал устойчивым кадровым лифтом и точкой притяжения для лидеров.
«Управление сегодня — это не администрирование процессов, а способность видеть системные вызовы, объединять людей вокруг общих целей и превращать идеи в работающие решения. Мы ожидаем от вас не пассивного усвоения знаний, а активного соучастия и нестандартных подходов», обратилась к слушателям Оксана Ляпина.
Проект реализуется с 2018 года и является современным механизмом выявления и подготовки молодых руководителей в сфере управления. Он объединяет специалистов самого разного уровня из государственных, муниципальных, коммерческих и бюджетных организаций.
Реализация проекта осуществляется на региональном уровне: ключевыми организаторами и партнерами выступают Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина филиал РАНХиГС, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского и Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.
В 2026 году участниками проекта станут 100 человек. Из них 33 молодых управленца пройдут обучение в Президентской академии по программе профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление». Обучение включает три образовательных модуля и завершается защитой проектов, разработанных слушателями. Научный руководитель программы — доцент кафедры государственного и муниципального управления ПИУ РАНХиГС Максим Мокеев.
Организаторы пожелали слушателям девятого потока продуктивной учебы, формирования сплоченных команд единомышленников и уверенного входа в число управленцев, определяющих будущее Саратовской области и всей страны.
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