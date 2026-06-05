В Правительстве Саратовской области стартовал девятый сезон регионального проекта «Школа молодых управленцев»

Фото: ПИУ РАНХиГС

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4 июня 2026 года в зале заседаний Правительства региона прошла церемония открытия девятого сезона регионального проекта «Школа молодых управленцев Саратовской области». В торжественном мероприятии приняли участие руководители областных ведомств, вузов, представители общественных организаций, выпускники программ прошлых лет и слушатели потока 2026 года.

С приветственным словом к участникам обратился вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора Саратовской области Михаил Исаев, отметив важность работы по формированию кадрового резерва для развития региона.

Фото: ПИУ РАНХиГС

И.о. директора Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Оксана Ляпина подчеркнула, что проект стал устойчивым кадровым лифтом и точкой притяжения для лидеров.

«Управление сегодня — это не администрирование процессов, а способность видеть системные вызовы, объединять людей вокруг общих целей и превращать идеи в работающие решения. Мы ожидаем от вас не пассивного усвоения знаний, а активного соучастия и нестандартных подходов», обратилась к слушателям Оксана Ляпина.

Проект реализуется с 2018 года и является современным механизмом выявления и подготовки молодых руководителей в сфере управления. Он объединяет специалистов самого разного уровня из государственных, муниципальных, коммерческих и бюджетных организаций.

Реализация проекта осуществляется на региональном уровне: ключевыми организаторами и партнерами выступают Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина филиал РАНХиГС, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского и Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.

Фото: ПИУ РАНХиГС

В 2026 году участниками проекта станут 100 человек. Из них 33 молодых управленца пройдут обучение в Президентской академии по программе профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление». Обучение включает три образовательных модуля и завершается защитой проектов, разработанных слушателями. Научный руководитель программы — доцент кафедры государственного и муниципального управления ПИУ РАНХиГС Максим Мокеев.

Организаторы пожелали слушателям девятого потока продуктивной учебы, формирования сплоченных команд единомышленников и уверенного входа в число управленцев, определяющих будущее Саратовской области и всей страны.

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