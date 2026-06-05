Вопросы подготовки специалистов для газовой отрасли обсудили в Вольском технологическом колледже

Фото: Газпром

Генеральный директор саратовских компаний Группы «Газпром межрегионгаз» Вячеслав Башунов посетил с рабочим визитом Вольский технологический колледж, который является партнером в подготовке квалифицированных кадров.

Между образовательным учреждением и газовыми компаниями налажено многолетнее сотрудничество. Ежегодно около 60 студентов специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» проходят практику в филиале «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Вольске, приобретая профессиональные навыки под наставничеством опытных специалистов.

Фото: Газпром

В ходе встречи стороны обсудили действующие программы подготовки кадров, вопросы дальнейшего взаимодействия, а также перспективы организации программ повышения квалификации для сотрудников Вольского филиала.

«Подготовка квалифицированных специалистов – одна из важнейших задач для обеспечения надежного и бесперебойного газоснабжения. Вольский технологический колледж является давним и надежным партнером в этом направлении. Многие выпускники учебного заведения сегодня успешно работают в наших компаниях, в том числе в производственных подразделениях и аварийно-диспетчерских службах. Уверен, что дальнейшее развитие сотрудничества позволит повысить качество подготовки кадров и привлечь новых перспективных специалистов», – отметил Вячеслав Башунов.