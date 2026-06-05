Таганрогские актёры привезли мастер-классы в Саратов

Фото: МинИнформ 64 Z

Таганрогские артисты поделились секретами профессионального мастерства со студентами из Саратова. Областной колледж искусств стал одной из остановок «Театрального поезда» — масштабного проекта, посвящённого 150-летию Союза театральных деятелей России. Он реализуется при поддержке Минкультуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив.

Наталья Лопатина, Марина Дрень и Максим Ушмаев из Таганрогского театра имени Чехова провели для студентов мастер-классы: пластика, взаимодействие на сцене, работа в паре. Гости высоко оценили уровень подготовки саратовцев, отметив их яркий творческий потенциал.

Самых перспективных ребят пригласили стажироваться в труппу таганрогского театра после учёбы. «Театральный поезд» — это не просто путешествие, а живой диалог мастеров сцены со всей страны. Саратовские студенты получили не только уроки, но и реальные карьерные предложения.