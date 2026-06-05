В Саратовской области готовят патриотические мероприятия ко Дню России

В Правительстве Саратовской области под председательством вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора Михаила Исаева прошло совещание с представителями патриотических, ветеранских и молодёжных организаций региона. Главная тема – планирование мероприятий ко Дню России и 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Председатель областной организации ветеранов Сергей Овсянников подчеркнул важность объединения усилий власти и общества. Ветераны готовят масштабный реквием-концерт на базе одного из военных училищ Саратова.

Региональное отделение «Молодой Гвардии» ко Дню России проведёт патриотическую акцию в Парке Победы. Совместно с молодёжными организациями и студентами активисты развернут 100-метровый флаг Российской Федерации на улице Дружбы народов в этнографическом комплексе «Национальная деревня народов Саратовской области». «Волонтёры Победы» организуют раздачу лент-триколоров, а накануне Дня памяти и скорби поддержат всероссийские акции «Свеча памяти» и «Огненная картина».

«Боевое братство» анонсировало военно-патриотический форум в Парке Победы, посвящённый годовщине Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. Также общественники подготовят концерты, благоустройство захоронений участников войны, серию акций по патриотическому воспитанию и профилактике экстремизма. Вице-губернатор поблагодарил активистов за работу и пообещал дальнейшую поддержку со стороны власти.