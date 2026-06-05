Саратовская область вошла в топ-5 регионов ПФО по кредитованию сезонных работ

За январь-апрель 2026 года Россельхозбанк предоставил аграриям Приволжского федерального округа 48,4 млрд рублей на проведение сезонных полевых работ. По этому показателю ПФО занял второе место в России. Саратовская область вошла в пятёрку регионов-лидеров по динамике поддержки кредитования сезонных работ, нарастив объём до 5 млрд рублей.

В пятёрку лидеров ПФО также вошли Кировская и Ульяновская области, Республики Татарстан и Башкортостан. Льготные кредиты остаются одним из наиболее эффективных инструментов поддержки сельхозтоваропроизводителей, подчеркивают в региональном минсельхозе.

За счёт этого вида поддержки аграрии приобретают технику, ГСМ и другие материально-технические ресурсы для штатного проведения полевых работ. Кроме того, заёмные средства используются для инвестиционных целей: строительства и модернизации помещений, закупки оборудования для переработки и хранения продукции. Доступное финансирование позволяет хозяйствам региона уверенно проходить посевную кампанию и развивать производство.