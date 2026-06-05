Аграрии Хвалынского района завершили сев яровых культур на 101% от плана

Вслед за Питерским районом яровой сев завершили аграрии Хвалынского района. Как сообщил зампред Правительства — министр сельского хозяйства Василий Котов, посевная площадь под яровыми культурами в районе составила 41,9 тысячи гектаров — 101% от плана. Также к завершению подходит сев в хозяйствах Ртищевского (99%) и Ивантевского (98%) районов. Более 95% площадей посеяно в Гагаринском, Лысогорском, Петровском и Татищевском районах.

В целом по области яровой сев проведён на 2 606,4 тысячи гектаров — 84,7% от плановой площади. План по севу зерновых и зернобобовых выполнен на 73,5%, технических культур — на 93,4%, кормовых — на 56,3%. В организованном секторе посажено 5,8 тысячи гектаров овощей из запланированных 8,1 тысячи и 2,5 тысячи гектаров бахчевых культур — более 68% от плана.

Аграрии региона продолжают работу, чтобы завершить посевную в оптимальные сроки. Министерство сельского хозяйства области держит ход полевых работ на контроле.