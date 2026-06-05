В ПФО стартовал проект «Мамы России – знание и опыт»

В Приволжском федеральном округе стартовал социальный интернет-проект «Мамы России – знание и опыт». Он призван популяризировать статус матери, опираясь на реальные примеры женщин, успешно совмещающих воспитание детей с активной деятельностью в разных сферах.

Участвовать могут мамы и бабушки Саратовской области старше 18 лет, имеющие одного или более детей (включая приёмных). Принимаются истории о достижениях в семье, предпринимательстве, политике, культуре, спорте, науке, образовании, туризме, экологии и других областях.

Чтобы стать участницей, нужно разместить на своей странице во «ВКонтакте» рассказ о семье и успехах, ответив на вопросы: как материнство повлияло на вас? Какие положительные изменения произошли? Какой совет вы дадите молодому поколению? Текст следует дополнить яркими фото или видео, добавить хештеги #МамыРоссииЗнаниеиОпыт, #МамаВмодеРоссия, #ПФО и подписаться на официальную группу проекта.