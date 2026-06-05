Врач и директор спортшколы увидели в запрете вейпов способ сохранить здоровье молодежи

Депутаты Саратовской областной Думы, представляющие медицинское и спортивное сообщество, призвали к запрету вейпов из за их воздействия на подрастающее поколение.

Главный врач Федоровской районной больницы Евгений Ковалев выразил мнение, что распространение таких устройств является одной из наиболее серьёзных угроз общественному здоровью – особенно когда речь идет о детях, подростках и молодежи.

«Как врач хочу подчеркнуть: представление о безвредности вейпов ложное, – считает Ковалев. – Ведущие медицинские исследовательские центры неоднократно указывали на риски, связанные с никотинсодержащей продукцией. Регулярное использование вейпов может способствовать развитию воспалительных процессов в лёгких, нарушению функции сосудов, повышению артериального давления и увеличению риска сердечно сосудистых заболеваний».

Отдельной проблемой депутат назвал агрессивный маркетинг вейпов для молодежной аудитории. «Яркий дизайн устройств, активное продвижение в цифровой среде создают ложное ощущение безопасности и современности такого образа потребления. В результате многие подростки начинают использовать никотинсодержащую продукцию ещё до совершеннолетия, не осознавая долгосрочных последствий для здоровья», – сказал Ковалёв.

Директор спортшколы олимпийского резерва № 14 «Волга» Игорь Иванов заявил, что ограничение торговли вейпами необходимо для снижения их доступности, поскольку многие молодые люди не осознают рисков, связанных с их использованием.

«Запрет продажи вейпов должен быть ориентирован на профилактику зависимостей и формирование здорового образа жизни. У общества в приоритете должно быть активное участие в спорте и приверженность здоровому образу жизни. Надеюсь, что запрет на продажу вейпов поможет создать безопасную и здоровую среду для подрастающего поколения, способствуя их физическому и психическому развитию», – заключил Иванов.

Ранее в Саратовскую областную Думу группа депутатов внесла законопроект, предусматривающий запрет с 1 марта 2027 года распространения и хранения никотинсодержащей продукции и устройств для её потребления, а также запрет стимулирования продажи табака, никотинсодержащей продукции и кальянов посредством архитектурно художественной подсветки и вывесок. Документ, одними из подписантов которого стали Евгений Ковалев и Игорь Иванов, находится на рассмотрении в региональном заксобрании.