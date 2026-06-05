В Саратове открылся Дом Артиста — центр театральной жизни области

Фото: МинИнформ 64 Z

В Саратове открылся Дом Артиста — новый центр театральной жизни области. Проект реализован при поддержке губернатора Романа Бусаргина и председателя Союза театральных деятелей РФ Владимира Машкова, в рамках Всероссийского проекта «Театральный поезд» и при поддержке Минкультуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив. Дом Артиста объединит традиции саратовского театрального искусства и станет площадкой для новых идей и развития молодых талантов.

Председатель регионального отделения СТД Александр Удалов назвал это пространство «местом силы, где сцена начинается сразу за порогом». В ближайшее время здесь запланированы гастроли, премьеры и обмен программами с ведущими театральными коллективами страны.

Министр культуры Наталия Щелканова подчеркнула, что открытие Дома Артиста создает долгосрочную площадку для профессионального роста артистов и привлечения широкой аудитории к культурной жизни региона.