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НовостиОбщество5 июня 2026 8:42

Расписание пригородных поездов в Саратовской области изменится в праздники

Поезда в Александров Гай и Трофимовский-1 изменят график 11–13 июня
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

В Саратовской области изменится расписание пригородных поездов в связи с предстоящими праздничными днями 11, 12 и 13 июня. Корректировки затронут маршруты Примыкание – Трофимовский-1 (и обратно), а также Саратов-1 – Александров Гай (и обратно). Пассажирам рекомендуется заранее ознакомиться с изменениями, чтобы не попасть в неудобную ситуацию.

На 12 июня будет отменен рейс по маршруту Примыкание – Трофимовский-1 (и обратно). На 11 июня будет назначен и отменен 12 июня поезд по маршруту Саратов-1 – Александров Гай. На 12 июня будет назначен и отменен 13 июня поезд по маршруту Александров Гай – Саратов-1.

Обратите внимание на эти изменения при планировании поездок.