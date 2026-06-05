Расписание пригородных поездов в Саратовской области изменится в праздники

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В Саратовской области изменится расписание пригородных поездов в связи с предстоящими праздничными днями 11, 12 и 13 июня. Корректировки затронут маршруты Примыкание – Трофимовский-1 (и обратно), а также Саратов-1 – Александров Гай (и обратно). Пассажирам рекомендуется заранее ознакомиться с изменениями, чтобы не попасть в неудобную ситуацию.

На 12 июня будет отменен рейс по маршруту Примыкание – Трофимовский-1 (и обратно). На 11 июня будет назначен и отменен 12 июня поезд по маршруту Саратов-1 – Александров Гай. На 12 июня будет назначен и отменен 13 июня поезд по маршруту Александров Гай – Саратов-1.

Обратите внимание на эти изменения при планировании поездок.