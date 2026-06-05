Саратовская область укрепила позиции в национальном рейтинге инвестпривлекательности

Фото: Правительство Саратовской области

Правительство Саратовской области добилось улучшения позиций в Национальном рейтинге, отражающем состояние инвестиционной привлекательности. Результаты были представлены сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума руководителем Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой.

Саратовская область, сохраняя прошлогоднее достижение, снова оказалась в числе десяти ведущих субъектов Российской Федерации. Оценка проводилась на основе анализа множества факторов, напрямую влияющих на привлекательность территории для потенциальных инвесторов.

Специалисты в очередной раз признали успешной систематическую и масштабную работу, направленную на развитие Саратовской области. За последние годы регион успешно сформировал действенную систему взаимодействия с инвесторами, предусматривающую поддержку на всех стадиях реализации проектов. Кроме того, при содействии АСИ было внедрено региональные инвестиционные стандарты. В настоящее время этот подход распространяется и на муниципальный уровень, что способствует разработке районами собственных стратегий привлечения инвестиций.

- Важно отметить, что с 2022 по 2025 годы объем вложений в основной капитал в Саратовской области вырос более чем на 60%, а число крупных инвестиционных проектов увеличилось на 69%. В минувшем году было успешно реализовано 495 инвестиционных проектов на общую сумму 40 миллиардов рублей, что способствовало созданию свыше 3 тысяч новых рабочих мест, - отметил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.