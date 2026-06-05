Роман Бусаргин проведет очередной личный прием участников СВО и их близких

Фото: Правительство Саратовской области

В субботу, 6 июня, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин проведет очередной личный прием бойцов, принимающих участие в специальной военной операции, и их близких.

Запись желающих на прием открыта сегодня, 5 июня, и продлится до 17:00. Обратиться можно в управление по работе с обращениями граждан Администрации региона.

Для связи по телефону доступны следующие контакты:

главный номер: 21-08-31; резервный номер: 21-00-15.

Также вы можете посетить управление лично по адресу: Саратов, ул. Московская, д. 72, строение 6.

Помимо губернатора, в этот же день личные консультации проведут руководители всех муниципальных округов области.